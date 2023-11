Utrzymanie wzrostów na rynku akcji w Europie i mieszane nastroje na Wall Street

Główne indeksy giełdowe z Europy utrzymały kierunek wzrostowy, jednak skala ruchu była ograniczona. Niemiecki indeks giełdowy DAX zyskał 0,3%, z kolei londyński FTSE100 dodał 0,41%, a francuski CAC40 wzrósł 0,59%. Kontrakt oparty o indeks DAX (DE30 na platformie xStation5) pokonał na wczorajszej sesji strefę oporu przy 16100 pkt, a dziś ruch w górę jest kontynuowany. Wydaje się, że jeśli sentyment się utrzyma, w niedługim czasie będziemy mogli prawdopodobnie zobaczyć atak na historyczne maksima przy 16550 pkt. Zgodnie z założeniami analizy technicznej, dopiero trwałe cofnięcie poniżej 16 tys. pkt mogłoby doprowadzić do większej realizacji zysków.

Reklama

Patrząc na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w czwartek doszło do cofnięcia. Główny indeks WIG20 stracił 0,32%, a wśród największych spółek najgorzej poradziły sobie JSW ze spadkiem sięgającym blisko 6% oraz Asseco, gdzie przecena przekroczyła 3,5%. Na plus wyróżniły się z kolei akcje Cyfrowego Polsatu (+473%) oraz CD Projekt (+4,46%). Dzisiejsze dane o inflacji za listopad z Polski, które poznaliśmy o 10:00 nie miały większego przełożenia na zmienność, mimo iż wypadły nieznacznie lepiej (odczyt poniżej oczekiwań). Wstępny odczyt inflacji CPI wyniósł 6,5% r/r przy oczekiwaniach zakładających 6,6% (poprzednio 6,6%). Z kolei odczyt w ujęciu miesięcznym był zgodny z oczekiwaniami i wyniósł 0,7% (poprzednio 0,3%).

W momencie przygotowywania tego komentarza, czyli przed 19:00 na plusie 0,75% notowany jest Dow Jones, z kolei Nasdaq traci 0,65%, a S&P500 zniżkuje 0,13%. Z kolei Russell 2000, który zrzesza spółki o mniejszej kapitalizacji zyskuje 0,17%. Jeśli chodzi o sytuację techniczną, na uwagę z pewnością zasługuje indeks Dow Jones, który zdołał przetestować dziś maksima z lipca tego roku. Pomimo, że pojawili się tu sprzedający i doszło to niewielkiego cofnięcia, główny kierunek wydaje się utrzymany. Jeżeli jutro doszłoby do przebicia lokalnych wierzchołków, niewykluczone, że indeks ruszył w kierunku maksimów wszech czasów, które to zostały ustanowione w styczniu 2022 roku.

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB