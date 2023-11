WIG20 obiecująco zakończył wtorkową sesję, ale w środę byki nie są w stanie pójść za ciosem. Indeks dużych spółek traci w południe 1,3 proc., schodząc do około 2210 pkt. To okolice wsparcia, ustawionego przy okrągłym poziomie. Książkowo zadziałało ono w poniedziałek. Niestety WIG20 traci przy niezłym otoczeniu - większość europejskich giełd świeci dziś na zielono, a polski indeks plasuje się na szarym końcu. Przyczyną słabego zachowania indeksu blue chips jest głównie ponad 7-proc. spadek Orlenu, co można wiązać z informacjami o planach zamrożenia cen prądu, gazu i ciepła przez grupę posłów KO i Polski 2050-TD. Do tego po około 3 proc. tracą PGE i JSW. Z kolei na czele dużej dwudziestki jest Kruk i CD Projekt, które zyskują po 1,5 proc.

Lepiej od grupy dużych spółek zachowują się średnie i małe. mWIG40 traci jedynie 0,8 proc., zaś sWIG80 utrzymuje się wczorajszego zamknięcia.

Złoty nieco słabnie po południu po wtorkowym umocnieniu. USD/PLN zwyżkuje do 3,957, zaś kurs euro sięga 4,34 zł.

W południe baryłka ropy WTI kosztuje 77,4 dolarów, co oznacza 1,3-proc. zwyżkę. Uncja złota wyceniana jest na 2040 dolarów, podobnie do wczorajszego zamknięcia.