Mieszana sesja na rynku akcji

Generalnie nastroje były mieszane, a fakt, że w kalendarzu makro nie znajdowały się kluczowe odczyty - wspierał konsolidację. Początek dnia przyniósł nieznaczne cofnięcie na głównych indeksach giełdowych, jednak w kolejnych godzinach większość przeceny została wymazana. Ostatecznie niemiecki DAX zamknął dzisiejszą sesję 0,16% wyżej. Londyński FTSE100 stracił 0,07%, a francuski CAC40 przecenił się 0,21%.

Jeśli chodzi o GPW, sesja przebiegała w dobrych nastrojach, mimo braku większego optymizmu na głównych parkietach w Europie. Indeks dwudziestu największych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych zyskał ponad 1,4%. Patrząc na poszczególne komponenty z WIG20, najlepiej radziły sobie akcje Alior Banku, który zyskały dziś 4,1%. Solidne, ponad 3% wzrosty obserwowaliśmy także na walorach PGE, czy mBanku. Słabiej poradziły sobie CD Projekt, JSW i Allero, te 3 spółki zamknęły dzisiejszą sesję pod kreską. Na uwagę zasługuje też polski złoty, który ma za sobą udaną sesję. Nasza krajowa waluta umocniła się dziś 0,7% w ujęciu do dolara, a także 0,4% do euro i franka. Kurs USDPLN spadł poniżej 3,94 zł.

Patrząc na Wall Street, podobnie jak na głównych parkietach z Europy, także obserwujemy mieszane nastroje. Dziś poznaliśmy dane z rynku nieruchomości z USA, które pokazały, że ceny domów w Stanach Zjednoczonych we wrześniu wyznaczyły rekordowe poziomy i to pomimo wysokich stóp procentowych, które przekładały się na małą dostępność kredytów hipotecznych. Według indeksu S&P Case-Shiller, wzrost cen domów wyniósł 3,9 % w ujęciu rok do roku, przy czym poprzednio był to wzrost o 2,1% r/r. Po południu pojawiły się także dane o nastrojach konsumentów ze Stanów Zjednoczonych za listopad. Indeks Conference Board odnotował odbicie do 102,0 pkt, przerywając trzy kolejne miesiące spadków. Pomimo tego wzrostu, wskaźnik oczekiwań, który odzwierciedla krótkoterminowe perspektywy konsumentów, pozostaje na poziomie kojarzonym historycznie ze zbliżającą się recesją. Blisko dwie trzecie konsumentów nadal uważa, że recesja w przyszłym roku jest prawdopodobna. Natomiast wskaźnik obecnej sytuacji, oparty na bieżących warunkach biznesowych i warunkach pracy, wykazał niewielki spadek. Konsumenci pozostają zaniepokojeni rosnącymi cenami, wojną/konfliktami i wyższymi stopami procentowymi. W momencie przygotowania tego komentarza główne indeksy giełdowe takie jak S&P500, Nasdaq oscylują w rejonach poziomu odniesienia. Z kolei Dow Jones zyskał 0,15%, a Russell 2000 zrzeszający spółki o mniejszej kapitalizacji traci 0,6%.

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB