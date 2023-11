Giełda w Warszawie z nowym rekordem. Złoty kontynuuje rajd

Czytaj więcej Inwestycje Prezes GPW: Uwaga na wysoki dług USA w 2024 roku Trzy kwartały za nami, każdy z ponad 100 mln zł przychodów. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Czwarty kwartał też zapowiada się dobrze. Jest szansa na bycie w czołówce historycznych wyników przychodowych – mówi Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych.

Dolar poniżej 4 zł

Dobrą passę kontynuował w poniedziałek także złoty, co przełożyło się na dalsze spadku kursów najważniejszych walut. Kurs dolara zszedł poniżej 4 zł, co jest najniższym poziomem od ponad czterech miesięcy. Późnym popołudniem za amerykańska walutę płacono ok. 3,98 zł. Mniej trzeba płacić również za franka szwajcarskiego, który kosztuje już tylko nieco ponad 4,50 zł oraz za euro wyceniane na ok. 4,36 zł. W ostatnich tygodniach złoty był jedną z najszybciej umacniających się walut na świecie. Punktem zwrotnym dla zmiany postrzegania polskich akcji i złotego okazały się zmiany na krajowej scenie politycznej oraz poprawiające się nastroje globalne, co przełożyło się na większy apetyt inwestorów na ryzykowne aktywa.