Dziś w kalendarium znajdują się najważniejsze dane tygodnia i publikacja październikowego raportu z rynku pracy. W środę na konferencji prasowej po posiedzeniu Fed Powell zwracał uwagę, że rynek pracy zaczyna się balansować, ale jesteśmy na początku tego procesu. Opublikowane w środę dane ADP wpadły poniżej oczekiwań rynkowych i wskazały na wzrost zatrudnienia na poziomie 113 tys. Mediana prognoz rynkowych wobec dzisiejszych danych sugeruje na wyhamowanie tempa kreacji nowych miejsc pracy do 180 tys. z 336 tys. we wrześniu. Stopa bezrobocia ma utrzymać się na poziomie 3.8%, a dynamika wynagrodzeń obniżyć do 4.0% r/r z 4.2% r/r poprzednio. Słabsze dane oczywiście dalej będą zmniejszały oczekiwania na kontynuowanie przez Fed cyklu podwyżek stóp, co powinno być dobrze odbierane przez inwestorów na Wall Street.

Reklama

W oczekiwaniu na dzisiejsze dane futures na S&P500 pozostaje zawieszony na poziomie 4330 pkt. Na Startym Kontynencie obserwujemy niewielkie wzrosty, a jedynym z indeksów, który minimalnie koryguje się po wczorajszych zwyżkach jest niemiecki Dax. Cały czas pozostaje on jednak powyżej poziomu 15200 pkt.

Spadek rentowności ciąży dolarowi, a kurs EURUSD podchodzi w kierunku górnego ograniczenia trwającej od kilku tygodni konsolidacji na poziomie 1.0650. USDJPY utrzymuje się powyżej 150. Na rynku surowcowym niewiele się dzieje. WTI pozostaje blisko 82 USD za bryłkę, a złoto notowane jest w okolicach 1990 USD za uncję. Konflikt na Bliskim Wchodzie został wyciszony nieco, ale do eskalacji działań może dojść w każdym momencie, co pozostaje czynnikiem ryzyka w górę.

US500.f; D1 BM mBanku

Rafał Sadoch, Zespół mForex, Biuro maklerskie mBanku S.A.