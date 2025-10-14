Złoto nadal się nie zatrzymuje. Gdzie szukać sufitu notowań?

W godzinach popołuniowych ceny złota i srebra znów ostro szły w górę. Kurs złota zbliżył się do poziomu 4100 USD za uncję. – Mimo że pod koniec weekendu Trumpowi udało się trochę uspokoić rynki, to chaotyczne działania administracji USA dalej zachęcają kapitał do rotacji w bezpieczne aktywa uniezależnione od dolara, jakim jest złoto. Notowania wspierają również oczekiwania dwóch kolejnych obniżek stóp procentowych po 25 punktów bazowych jeszcze w tym roku – pod koniec października oraz na początku grudnia. Pierwszy mocny ruch wzrostowy pojawił się po groźbach 100 proc. ceł USA na towary z Chin oraz po wprowadzeniu nowych kontroli eksportowych w wyniku chińskich ograniczeń dotyczących eksportu metali ziem rzadkich. Zamknięcie rządu USA dodatkowo opóźnia publikację danych i podtrzymuje nieprzewidywalność rynku. Napływy do funduszy ETF opartych na złocie pozostają kluczowym filarem wzrostów – wskazują analitycy XTB.