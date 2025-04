Prawie 4500 USD za uncję złota?

Eksperci Goldmana podnieśli prognozę dla ceny złota na koniec 2025 r. do 3700 USD za uncję. Przedział ich prognoz wynosi od 3650 USD do 3950 USD za uncję. Wzrostowi cen mają sprzyjać m.in. zwiększone zakupy przez banki centralne oraz napływy kapitału do ETF-ów.

Analitycy Goldmana Sachsa dopuszczają również skrajny scenariusz, w którym cena złota może do końca 2025 r. skoczyć do 4500 USD za uncję. By doszło do realizacji takiego scenariusza, musiałoby jednak dojść na rynkach do bardzo poważnych zawirowań związanych choćby ze zmniejszeniem wiary inwestorów w politykę Fedu. Scenariusz ten obejmuje wzrost zakupów złota przez banki centralne do średnio 100 ton miesięcznie oraz podobnie dużą jak w czasie pandemii skalę napływu pieniędzy do ETF-ów inwestujących w złoto.