Wyboista droga indeksu Hang Seng do kontynuacji wzrostów

– Podczas sobotniej konferencji prasowej Chiny podały niewiele szczegółów na temat nowych bodźców stymulacyjnych gospodarkę, co było lekkim rozczarowaniem. Mimo to regulator finansowy twierdzi, że obniży koszty finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, co w długim terminie powinno wspierać kluczową gospodarkę świata – wskazują analitycy XTB. Wyzwaniem dla chińskiego rynku akcji cały czas pozostają także napływające dane makro z tamtejszej gospodarki. – Odczyt chińskiego CPI, który poznaliśmy wczoraj, wskazał na dalsze problemy gospodarcze Chin. Sugeruje on, że lokalny konsument nadal nie ma potrzeby w nadmierny sposób pozbywać się swoich oszczędności na konsumpcję. Do tego doszły dane o bilansie handlu zagranicznego, które również okazały się rozczarowaniem – zauważają eksperci XTB.