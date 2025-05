Giełdowe spółki są filarem polskiej gospodarki

Wzięliśmy pod lupę kilkaset największych firm działających w Polsce. Niespełna jedną czwartą z nich stanowią spółki giełdowe, ale to właśnie one odpowiadają za lwią część całkowitych przychodów i zysków. To pokazuje, że giełda premiuje efektywność biznesu.