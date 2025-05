Mazop jest 360. firmą notowaną na NewConnect oraz trzecim debiutantem na tym rynku w 2025 r. Kurs odniesienia na pierwszą sesję wynosił 25 zł. W pierwszych minutach poszedł w górę o 28 proc. do 32 zł. Potem do głosu doszła podaż. Obecnie akcje tanieją o 8 proc. do 23 zł.

Reklama

Czym zajmuje się Mazop

Mazop to producent opakowań dla e-commerce, przemysłu oraz branży motoryzacyjnej. Debiutant podkreśla, że jest jednym z nielicznych reprezentantów sektora produkcyjnego, który trafia na małą giełdę z rozbudowaną infrastrukturą oraz dynamicznie rozwijanym eksportem. Dostarcza produkty do klientów w 24 krajach. Dysponuje parkiem maszynowym o zdolności produkcyjnej do 72 mln opakowań rocznie. Eksport odpowiada za około 58 proc. przychodów grupy, a do jej kluczowych rynków należą Niemcy, Holandia, Francja oraz kraje skandynawskie.

– Debiut na NewConnect to dla nas ważny krok i konsekwencja realizowanej strategii wzrostu. Chcemy być jeszcze bardziej transparentni i wiarygodni, zarówno dla inwestorów, jak i partnerów biznesowych. W ubiegłym roku wdrożyliśmy kluczowe zmiany, zwłaszcza w zakresie ekspansji zagranicznej, które już przynoszą wymierne efekty. Liczę na to, że wspólnie z obecnymi i przyszłymi akcjonariuszami będziemy dalej budować wartość spółki - komentuje Krzysztof Rusin, prezes grupy Mazop.