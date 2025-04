Kolejkowo trafiło z debiutem na stosunkowo dobry czas. Po trzech dniach potężnej przeceny na rynkach, we wtorek indeksy zaczęły odbijać. Na otwarciu notowań akcje Kolejkowa podrożały o 18,4 proc., do 37,89 zł. Po południu przewaga popytu była widoczna jeszcze bardziej. Kurs rósł o ponad 29 proc., do 41,5 zł, przy solidnych obrotach. Był to największy wzrost na NewConnect.

Spółka prowadzi sieć parków miniatur, które są odwzorowaniem miasta. Obecnie ma dwie wystawy, we Wrocławiu i w Gliwicach, oraz otworzoną w 2024 r. modelarnię w Jeleniej Górze. W dokumencie informacyjnym przedstawiono trzy cele strategiczne na najbliższe lata. Pierwszym jest otwarcie 11 kwietnia 2025 r. wystawy w Warszawie (spółka szacuje docelową roczną liczbę odwiedzających na 350 tys. osób). Drugim celem jest otwarcie w I połowie 2026 r. parku z kolejkami na działce przylegającej do jeleniogórskiej modelarni (docelowo 70 tys. osób rocznie), a trzecim otwarcie w II połowie 2026 r. wystawy w Gdańsku (zakładana liczba odwiedzających to 180 tys. osób rocznie).

Strategia będzie finansowana ze środków z działalności operacyjnej i emisji akcji serii C. Spółka w maju 2024 r. pozyskała z niej 3,17 mln zł.

W skład głównego zespołu Kolejkowa wchodzi około stu osób – w tym mniej więcej jedna czwarta jest zatrudniona na umowę o pracę. Głównym źródłem przychodów spółki jest sprzedaż biletów. Działalność jest rentowna. Według zaktualizowanych prognoz na 2024 r. Kolejkowo miało wypracować 13,3 mln zł przychodów i 2,5 mln zł zysku netto. Zrealizowało plany z nawiązką. Przychody wyniosły ponad 15 mln zł, a zysk netto ponad 2,6 mln zł. Plan na 2025 r. zakłada przychody w wysokości 21 mln zł oraz 4 mln zł zysku netto, a w 2026 r. ma to być odpowiednio: 27 mln zł i 7 mln zł.

Firma chce dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Prezes Kolejkowa Jakub Paczyński zapowiedział, że spółka chciałaby wypłacać przynajmniej 25 proc. zysku.