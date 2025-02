Drogi gaz ziemny bije w opłacalność produkcji giełdowych firm

Z drugiej strony słabnie podaż. UE przede wszystkim korzysta dziś z dostaw LNG realizowanych drogą morską. O te musi jednak walczyć z odbiorcami azjatyckimi. Co więcej, pojawiła się groźba, że Komisja Europejska wprowadzi pułap cenowy, który ograniczy wzrost kursu gazu. To może zniechęcić importerów do kierowania kolejnych statków z LNG w kierunku Starego Kontynentu. Istotne dostawy gazociągowe do UE realizowane są ze złóż norweskich, ale tych nie da się z dnia na dzień istotnie zwiększyć. Trzeba też pamiętać, że od jakiegoś czasu do Europy nie płynie błękitne paliwo z Rosji przez Ukrainę.

W efekcie zgromadzone dotychczas zapasy szybko topnieją. Europejskie magazyny są obecnie wypełnione w niespełna 48 proc. W poszczególnych krajach sytuacja jest jednak zróżnicowana. O ile stosunkowo wysoki wskaźnik wypełnienia mają magazyny w Polsce (61 proc.), Hiszpanii (69 proc.) i Włoszech (58 proc.), o tyle zdecydowanie poniżej średniej jest w Francji, Chorwacji i Belgii. Z kolei u naszych sąsiadów (Niemcy, Czechy) wskaźnik oscyluje w pobliżu średniej unijnej. Warto w tym kontekście zauważyć, że rok i dwa lata temu magazyny w UE były wypełnione w około 66 proc.

Rosną koszty firm zużywających istotne ilości gazu

Nawet jeśli zima jeszcze jakiś czas będzie mroźna, a OZE nie będzie dostarczać tyle energii, ile zazwyczaj, to błękitnego paliwa w Europie nie powinno zabraknąć. Co więcej, sytuacja w Polsce wygląda lepiej niż w innych krajach. Nie zmienia to faktu, że gaz jest drogi i cierpią na tym przede wszystkim firmy wykorzystujące istotne jego wolumeny w produkcji lub na cele grzewcze. Dziś największym konsumentem błękitnego paliwa w Polsce jest grupa Orlen. Zużywa go przy produkcji rafineryjnej, petrochemicznej i energii. Z drugiej strony duże ilości gazu wydobywa i kupuje z innych krajów, m.in. po atrakcyjnych cenach w USA. Takiego komfortu nie mają inni odbiorcy.

Azoty, PGE, Tauron i KGHM są skazani na zakupy w grupie Orlen, nawet jeśli nie bezpośrednio, to za pośrednictwem TGE. Szczególnie dla pierwszego z tych koncernów obecna sytuacja na rynku gazu jest groźna. Azoty nie dość, że muszą sobie radzić z ogromnym zadłużeniem i ponoszonymi stratami, to jeszcze koszt zakupu gazu jest dla nich podstawowym czynnikiem decydującym o opłacalności prowadzonego biznesu. Chodzi zwłaszcza o produkcję nawozów, gdzie gaz stanowi nawet 60 proc. kosztów wytworzenia produktu.

Kolejne inwestycje w bloki gazowe coraz mocniej uzależniają od sytuacji na rynku błękitnego paliwa koncerny energetyczne. Gaz ziemny zaazotowany, wydobywany lokalnie przez grupę Orlen, wykorzystuje przy produkcji miedzi i energii KGHM. Błękitne paliwo to istotny koszt również dla wielu mniejszych firm, zwłaszcza produkcyjnych. Co do zasady wszystkie rozliczają jego zakupy w oparciu o ceny giełdowe.