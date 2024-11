Grupa Recykl blisko sfinalizowania przejęć

Istotny wpływ na rentowność Grupy Recykl mają ceny energii, a te ostatnio ustabilizowały się. Dodatkowo spółka inwestuje we własne farmy fotowoltaiczne. Obecnie rozbudowuje oddaną w ubiegłym roku pierwszą instalację w Śremie i planuje kolejne w pozostałych zakładach. Zarząd zakłada także stabilizację kosztów wynagrodzeń.

W III kwartale Grupa Recykl istotnie poprawiła zarówno przychody (o 12,6 proc. do 36,1 mln zł) jak i zysk netto (o 67,4 proc. do 3,4 mln zł). To w głównej mierze skutek wyższej sprzedaży produktów z przerobu opon oraz skali wykonywanych usług odzysku i recyklingu. – Po stronie kosztów odnotowaliśmy oszczędności przede wszystkim w obszarze energii. To skutek działalności naszej farmy fotowoltaicznej w Śremie oraz zakupu energii na Towarowej Giełdzie Energii w atrakcyjnych cenach – twierdzi Jasiewicz.