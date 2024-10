Spółka z grupy kapitałowej Gremi Media przejmuje tytuł „Wieści Rolnicze”

Spółka Digital RP należąca do Gremi Media podpisała umowę z Południową Oficyną Wydawniczą, na mocy której od 4 listopada zostaje wydawcą „Wieści Rolniczych” oraz portalu wiescirolnicze.pl.

- Gremi Media od lat buduje portfolio serwisów i wydawnictw skierowanych do konkretnych sektorów gospodarki. Tym razem zwracamy się do rolników i firm działających w sektorze rolno-spożywczym. Nie bez powodu. Po pierwsze, rolnictwo wytworzyło 3,3 proc. PKB w 2023 r., a wartość dodana w tym sektorze gospodarki w ciągu dwóch dekad wzrosła z 7 mld euro do ponad 22 mld euro. Po drugie, połączenie naszego doświadczenia w tworzeniu biznesowych treści z rozpoznawalną na rynku rolniczym marką już na starcie jest gwarantem sukcesu - mówi Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media.

- Przejęcie przez Gremi Media miesięcznika „Wieści Rolnicze" i portalu wiescirolnicze.pl spowoduje otwarcie zupełnie nowych możliwości przed tymi tytułami. Liczę na to, że ich rozwój znacznie przyspieszy, a na rynku mediów rolniczych będziemy mieli o wiele większe możliwości zmierzenia się z konkurencją. „Wieści Rolnicze” rozpoczynają całkowicie nowy rozdział w swoim działaniu, z dynamicznym wykorzystaniem potencjału nowego wydawcy - mówi Piotr Piotrowicz, prezes Południowej Oficyny Wydawniczej.

„Wieści Rolnicze” to obecny na rynku od 13 lat tytuł, który przekazuje najnowszą wiedzę na temat upraw, hodowli i techniki rolniczej. Jego dziennikarze współpracują z ekspertami z zakresu prawa, ubezpieczeń społecznych i finansów. Na bieżąco informują o programach unijnych, dopłatach do produkcji i możliwościach pozyskania środków na rozwój.

Z kolei wiescirolnicze.pl to nowoczesny portal rolniczy odwiedzany miesięcznie przez 350 tys. użytkowników. Publikuje aktualne informacje o cenach produktów rolniczych w skupach, nowościach z zakresu hodowli i uprawy roślin oraz innowacjach technologicznych i technicznych w rolnictwie.