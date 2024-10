Podczas pierwszych kilkudziesięciu minut dzisiejszej sesji giełdowi inwestorzy handlowali akcjami Seleny FM nawet po 35,5 zł, co oznaczało wzrost kursu o 5,7 proc. Tym samym na walorach producenta chemii budowalnej został powstrzymany krótkoterminowy trend spadkowy. Systematyczne zniżki miały miejsce już od ponad miesiąca. Wówczas papiery spółki osiągnęły lokalny szczyt notowań na poziomie 41,6 zł.

Na rynku chemii budowalnej rośnie konkurencja

Obecny wzrost kursu akcji Seleny FM to nie tylko odreagowanie po wcześniejszych zniżkach ale i efekt opublikowanej dzisiaj przed sesją rekomendacji Trigon Domu Maklerskiego. Łukasz Rudnik, analityk tego biura podtrzymał wcześniejsze zalecenie „kupuj” dla walorów spółki i jednocześnie podniósł ich wycenę do 50,6 zł. Dla porównania, na zamknięciu poprzedniej sesji papiery firmy kosztowały 33,6 zł, a w poprzedniej rekomendacji - wydanej 19 lipca - wyceniono je na 49 zł.

W prognozie na III kwartał założono, że grupa Selena FM utrzyma około 5-proc. dynamikę wzrostu przychodów w ujęciu rok do roku, co przełoży się na 515 mln zł sprzedaży. Sezonowo to najlepszy kwartał w roku. Mimo to spadną zyski. EBITDA do 74,8 mln zł (o 7 proc.), a zysk netto do 47,1 mln zł (o 14 proc.). Zniżki marż będą związane ze wzrostem presji cenowej wywieranej przez konkurencję, co było widoczne już pod koniec II kwartału. Analityk Trigon DM zwraca też uwagę na ceny surowców. Te wprawdzie spadły ale w bieżącej produkcji używane są droższe, kupione we wcześniejszych okresach.

Dobre perspektywy na przyszły rok

Na przyszłe wyniki Seleny FM istotny wpływ będzie miała sytuacja na rynkach zagranicznych. „Patrząc po danych o wydanych pozwoleniach na budowę/oddanych powierzchniach oczekujemy, że relatywnie dobrze powinien się zachowywać rynek hiszpański, portugalski, włoski oraz polski. Pomimo, że większości krajów zostały już przyznane środki z KPO, programy termomodernizacyjne nie są jeszcze uruchamiane, na co naszym zdaniem mógł mieć wpływ tegoroczny kalendarz wyborczy (czerwcowe wybory do Europarlamentu)” - pisze w rekomendacji Rudnik. W efekcie istotnego zwiększenia zapotrzebowania na chemię budowlaną spodziewa się w przyszłym roku.

Począwszy od II kwartału 2025 r. pozytywny wpływ na wyniki grupy Selena FM może mieć z kolei inwestycja realizowana wspólnie z firmą Masterplast, a dotycząca budowy na Węgrzech zakładu produkcji wełny szklanej. Jej wartość to 47,5 mln euro. Co istotne projekt jest realizowany zgodnie z planem i tym samym do końca tego roku ma nastąpić zamknięcie części mechanicznej instalacji, której montaż rozpoczął się na początku lipca. Rozruch zaplanowano z kolei na początek przyszłego roku.