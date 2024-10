Podczas środowej sesji akcje Grupy Kęty zwyżkowały nawet o ponad 4 proc., czemu towarzyszył bardzo wysoki obrót. W efekcie kurs znalazł się na nowym historycznym szczycie. Do zakupów zachęciła inwestorów rekomendacja analityków Wood & Company z ceną docelową wyznaczoną na poziomie 920 zł.

Akcje przetwórcy aluminium wróciły w sierpniu do łask inwestorów po kilkumiesięcznej korekcie i licząc tylko od początku tego roku zyskały już prawie 24 proc., a stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy to już blisko 45 proc. Popyt na papiery wyraźnie ożywił się po publikacji w połowie września szacunkowych wyników finansowych za III kwartał 2024 r. Spółka mierzy się z niesprzyjającym otoczeniem rynkowym, które w III kwartale nadal pozostawało pod wpływem spowolnienia popytu na europejskich rynkach. Mimo to grupa zwiększyła przychody i nieznacznie poprawiła wyniki. – Przychody w III kwartale 2024 r. wzrosły o 4 proc. rok do roku. Przy ok. 4-proc. wzroście średnich cen aluminium wyrażonych w zł oraz ok. 5-proc. spadku kursu EUR/PLN wpływającym na wartość eksportu, może wskazywać to na poprawę wolumenu ogółem – zauważa Krzysztof Pado, analityk DM BDM. To pokrywa się z zapowiedziami zarządu, który po wynikach za I półrocze 2024 r. celował w wyższe wolumeny przy jednoczesnym utrzymaniu presji na marże z uwagi na ograniczony popyt i konkurencję na rynku. – Po trzech kwartałach 2024 r. wykonanie rocznej prognozy EBITDA zarządu wynosi 78 proc. Do punktowej realizacji brakuje nieco ponad 200 mln zł (w IV kwartale 2023 r. spółka miała 170 mln zł, przy obciążeniu wyniku o ok. 25 mln zł przez rezerwę w SOG). Przez cały IV kwartał 2024 r. konsolidowany będzie przejęty niedawno Selt, który powinien dołożyć naszym zdaniem ok. 10 mln zł do EBITDA – ocenia analityk. We wrześniu Grupa Kęty sfinalizowała zakup 100 proc. udziałów producenta systemów przeciwsłonecznych Selt. Wartość transakcji opiewała na kwotę ok. 395 mln zł. Przejęcie wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Kęty przewidującą możliwość akwizycji w obszarze niezwiązanym z podstawowym zakresem działalności grupy.

Prognoza Grupy Kęty zakłada osiągnięcie w 2024 r. 945 mln zł EBITDA przy 5,27 mld zł przychodów ze sprzedaży. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej oszacowano na 567 mln zł.