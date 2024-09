Wielton mocno zaciska pasa

Producent przyczep i naczep mocno odczuł skutki zapaści w branży transportowej w Europie, która schłodziła popyt. W niepewnym otoczeniu gospodarczym firmy wstrzymywały decyzje o zakupach, co skutkowało spadkiem zamówień. W I półroczu 2024 r. wolumen sprzedaży Grupy Wielton skurczył się w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o blisko 27 proc. Największe spadki rok do roku, przekraczające 30 proc., grupa odnotowała na rynkach brytyjskim, francuskim i polskim.

W celu poprawy sytuacji finansowej i w obliczu braku perspektyw na rychłą poprawę sytuacji rynkowej zarząd Wieltonu zdecydował o redukcji zatrudnienia oraz ograniczeniu wydatków inwestycyjnych na bieżący rok z planowanych 130 mln zł do 73,7 mln zł. Jest to konieczne, bo jednym z palących wyzwań jest rosnące zadłużenie grupy. Wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec I półrocza br. podniósł się do poziomu 4,49 z 2,21 rok wcześniej. Z kolei marża EBITDA obniżyła się rok do roku w II kwartale br. o 4,6 pkt proc., do 1,8 proc.

– Obecna trudna sytuacja rynkowa wymaga prowadzenia intensywnych działań optymalizacyjnych. Będąc pod silną presją spadku rynku, redukujemy poziom kosztów, dopasowując naszą organizację i jej strukturę zatrudnienia do potrzeb produkcyjnych oraz licznych wyzwań. Koncentrujemy się na zapewnieniu kapitału obrotowego oraz generowaniu pozytywnego poziomu marży – wyjaśnia Paweł Szataniak, prezes Grupy Wielton. Jednocześnie dodaje, że zarząd zdecydował o obniżeniu poziomu inwestycji zaplanowanych na ten rok, przekładając ich realizację na kolejne lata. – Jestem przekonany, że poziom rynku, który jest już bardzo niski, nie ulegnie dalszemu pogarszaniu, a ożywienia branży spodziewamy się w I półroczu 2025 roku – uważa. Szataniak zapewnia, że jednym z priorytetów jest zapewnienie kapitału obrotowego grupy na poziomie, który wesprze optymalizację kosztów produkcji przy utrzymaniu pełnej dostępności produktów do sprzedaży w konkurencyjnych terminach rynkowych. W tym celu spółka kilka dni temu ustanowiła program emisji obligacji na max. 80 mln zł, w ramach którego wyemitowano już papiery o wartości 20 mln zł. – Stała współpraca z bankami finansującymi, które są doskonale zorientowane w sytuacji i wspierają naszą działalność w czasie tak znacznego schłodzenia popytu, pozwala zakładać, że pozyskanie dodatkowego finansowania bankowego będzie możliwe w najbliższej przyszłości – ocenia szef Wieltonu.

W II kwartale 2024 r. Grupa Wielton miała 22 mln zł straty netto w porównaniu z 41 mln zł zysku w analogicznym kwartale ub.r. EBITDA skurczyła się rok do roku o 85 proc., do 10 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 589 mln zł i były o 31 proc. niższe niż rok wcześniej. Wolumen sprzedaży zmniejszył się rok do roku o prawie 24 proc., do 4209 szt.