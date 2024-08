Ten rok powinien być dla Decory lepszy niż ubiegły

Na otwarciu poniedziałkowej sesji akcje Decory kosztowały 56 zł, co oznaczało wzrost ich kursu o prawie 3 proc. W kolejnych minutach cena zwyżkowała nawet do 58 zł, czyli o ponad 6,6 proc. Bezpośrednim powodem zwiększonego popytu mogła być upubliczniona w niedzielę zaktualizowana rekomendacja DM BOŚ dotycząca wyceny walorów spółki.

Reklama

Wyniki finansowe Decory powinny rosnąć

Sylwia Jaśkiewicz, analityczka brokera, w analizie z 7 sierpnia podtrzymała długoterminową fundamentalną rekomendację „kupuj”, mimo że od dnia jej wydania kurs papierów Decory wzrósł o ponad 125 proc. Jednocześnie podniosła ich wycenę do 66 z 63 zł. Dla porównania, w dniu dokonania aktualizacji kurs akcji spółki wynosił 51,4 zł. Podtrzymała także krótkoterminową relatywną rekomendację „przeważaj”.

Parkiet

„Spodziewamy się mocnych wyników finansowych za II kwartał 2024 r. przy 41-proc. wzroście rok do roku EBITDA. Generalnie podwyższamy nasze prognozy dla spółki i obniżamy oczekiwania co do poziomu długu netto” – napisała w rekomendacji. W tym roku prognozuje dla grupy Decora zysk EBITDA na poziomie 119,9 mln zł, wobec 103,2 mld zł zanotowanych w ubiegłym roku. Z ostatnich danych wynika, że w I kwartale wyniósł on 32,9 mln zł, co w ujęciu rok do roku oznaczało zwyżkę o 34 proc. Szacuje też, że na koniec roku dług netto firmy spadnie do 35,1 mln zł z 62,4 mln zł zanotowanych rok wcześniej.

Jaśkiewicz zwraca uwagę na utrzymujące się bardzo korzystne dla Decory ceny surowców. W jej ocenie spółka zwiększa posiadane udziały zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych, a nowy zakład produkcyjny w Polsce zapewnia już przewagę konkurencyjną, zważywszy na obecne problemy transportowe i wysokie koszty frachtu z Chin. „Ponadto produkcja podłóg winylowych SPC jest dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku wykończeniowego pomimo ogólnej jego słabości. Wartość rynku podłóg SPC w 2022 r. wyniosła 3,1 mld USD, a do 2031 r. powinna wzrosnąć z CAGR (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu – red.) wynoszącym 17 proc. do 12,7 mld USD” – twierdzi analityczka DM BOŚ.