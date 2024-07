Poprosiliśmy analityków o komentarz odnośnie ich perspektyw Cyfrowego Polsatu, Torpolu, Grupy Azoty Medicalgorithmics i Tekstu. Oto co nam powiedzieli.

Kurs akcji Cyfrowego Polsatu na giełdzie mocno wzrósł. Analityk: są warte jeszcze więcej

W ostatnich dniach zdecydowanie na plus na tle rynku wyróżniają się notowania akcji Cyfrowego Polsatu. W ciągu pięciu dni skoczyły o około 10 proc., a to zdaniem Piotra Raciborskiego z biura Wood&Company za sprawą wydanych w ubiegłym tygodniu przez analityków rekomendacji. Do 14,05 zł wycenę jednej akcji podwyższył Maciej Bobrowski z DM BDM, a zarówno wycenę, jak i samo zalecenie podnieśli Paweł Puchalski z Santander BM oraz Sobiesław Pająk z DM BOŚ.

- Specjaliści oczekują dobrych wyników spółki. Wreszcie odbić powinien zysk na poziomie EBITDA, i to zarówno w segmencie energetycznym, jak i telekomunikacyjnym – komentuje analityk, który jedną akcję spółki wycenia na 15,40 zł, co w porównaniu z bieżącymi notowaniami dawałoby im jeszcze 19-procentowy potencjał zwyżek.

Notowania akcji Torpolu w dół. Ekspert: Perspektywy wciąż bardzo dobre

O prawie 4 proc. koryguje się kurs akcji zajmującego się infrastrukturą kolejową Torpolu, który najwyraźniej negatywnie zareagował na umowę zawartą z konsorcjum, na czele którego stoi Alstom Polska. Jak Torpol poinformował we wtorkowym komunikacie, konsorcjum zaprojektuje i wykona roboty budowalne w ramach realizowanego przez Torpol na rzecz PKP PLK kontraktu na liniach w rejonie Katowic.