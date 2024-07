Spółki kontrolowane przez SP z uwagi na swój rozmiar stanowią kluczową część indeksów giełdowych na polskiej giełdzie. W WIG20 przypada na nie obecnie aż 57 proc. portfela. Eksperci z Baker Tilly sprawdzili jak w dłuższym okresie wypada stopa zwrotu z tych aktywów. Wnioski?

W trakcie blisko 25-letniego okresu portfel ważony osiągnął niemal identyczną stopę zwrotu jak WIG: skumulowany zysk wyniósł prawie 374 proc., podczas gdy zwrot szerokiego rynku osiągnął 367 proc. Innymi słowy, strategia wyłączenia z portfela spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa i utrzymania tylko pozostałych podmiotów w proporcjonalnie zwiększonych wagach przyniosłaby taką samą stopę zwrotu jak WIG.

Duże różnice w stopach zwrotu w spółkach SP

Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Po pierwsze, pomiędzy spółkami w stworzonym portfelu zachodziły znaczące różnice w osiąganych stopach zwrotu. Widać to w zachowaniu portfela nieważonego kapitalizacją firm. W przypadku równych wag portfel miał bardzo wysoką stopę zwrotu – w tym samym okresie zarobił aż 715 proc. Jest to efekt wysokich stóp zwrotu z akcji Orlenu i KGHM, a także mniejszych podmiotów (które mniej znaczyły w portfelu ważonym), takich jak GPW, ZA Puławy, a jednocześnie słabszych wyników dużych spółek (które ciążyły portfelowi ważonemu), np. spółek energetycznych, czy kopalni węgla. Duży wpływ na ten efekt miały również banki (Alior, PKO BP, Pekao) i ich silne zachowanie w perspektywie ostatnich dwóch lat. WIG-banki od jesieni 2022 r. urósł o ponad 200 proc. do obecnych 13,7 tys. pkt.

Czy spółki SP szanują akcjonariuszy mniejszościowych

Z analizy Baker Tilly wynika, że bardzo dobrym czasem dla spółek SP były lata 2000-2013. Od 2014 r. nastąpił jednak zwrot i to WIG zachowywał się lepiej, choć lata 2021-2022, głównie dzięki mocnemu zachowaniu spółek surowcowych, znów okazały się lepsze dla spółek SP. Nie zmienia to jednak faktu, że w ostatniej dekadzie spółki SP wypadają kiepsko.