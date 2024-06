PTWP dzień po debiucie: kurs ostro w górę

W czwartek rano na warszawskiej giełdzie indeksy lekko rosną. WIG ma wartość 88 tys. pkt, co oznacza 0,2-proc. zwyżkę w stosunku do wczorajszego zamknięcia. Na rynku pozytywnie wyróżniają się dziś akcje Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości. Drożeją o ponad 10 proc. do 66 zł. To największy wzrost na GPW podczas dzisiejszej sesji.

PTWP przenosi się z NewConnect na GPW

Akcje PTWP od 2013 r. były notowane na rynku NewConnect. Spółka dała inwestorom zarobić. Debiutowała 11 lat temu z kursem odniesienia wynoszącym 16,3 zł. Podczas ostatniej sesji na NewConnect – czyli 25 czerwca – kurs na zamknięciu wyniósł 60 zł (+2,6 proc.). Dzień później, czyli 26 czerwca podczas debiutu na rynku głównym, dominował popyt. Dzienne maksimum kurs zanotował na poziomie 75 zł. Na finiszu sesji popyt zrównał się z podażą przy kursie równym 60 zł, czyli takim samym jak na zamknięciu ostatniej sesji na NewConnect. Przy dzisiejszym kursie wycena całej spółki wynosi 77 mln zł.

Jakie plany ma PTWP

Środowy debiutant rozwija działalność w segmencie wydawniczym, organizacji wydarzeń oraz zarządzaniu obiektami. Portfel grupy tworzy 18 portali.

Należąca do grupy spółka PTWP On-line sp. o.o. jest wydawcą m.in. wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, propertynews.pl, portalsamorzadowy.pl, farmer.pl, pulsHR.pl. Z kolei spółka matka koncentruje się na organizacji wydarzeń branżowych, a PTWP Event Center zarządza Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Spodka w Katowicach.