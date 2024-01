Tomasz Salski i Marek Cichewicz, wiodący akcjonariusze Klepsydry, zawarli umowę z Global Funeral Services w sprawie określenia warunków potencjalnej inwestycji tej spółki. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Klepsydra pozyska prawie 23,3 mln zł na dalszą konsolidację rynku funeralnego, a nowy inwestor obejmie ponad 3,3 mln akcji Klepsydry, stanowiących łącznie prawie 14 proc. w jej kapitale. Walory mają być objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 7,01 zł. Akcje na NewConnect w poniedziałek po południu są wyceniane na 7,4 zł po wzroście o 3 proc.

Reklama

Gobal Funeral Services ma siedzibę w Barcelonie. Jest wiodącym graczem na rynku pogrzebowym w Katalonii. Porozumienie ma charakter niewiążący, ale strony zadeklarowały, że będą chciały je sfinalizować do 18 stycznia 2024 r. Nowy inwestor ma zostać uprawniony do powołania jednego członka rady nadzorczej. Do statutu mają też zostać wprowadzone zapisy dotyczące zasad podejmowania niektórych uchwał przez RN i walne zgromadzenie oraz zapisy dotyczące polityki dywidendowej. Ma ona zakładać wypłatę dywidendy na poziomie 20 proc. rocznego zysku, pod warunkiem, że wyniesie on co najmniej 2 mln zł.

Zapisy porozumienia przewidują również, że przez okres pięciu lat od zawarcia wiążącej umowy główni akcjonariusze, czyli Salski, Cichewicz oraz nowy inwestor będą mieć lockup na sprzedaż akcji.

Celem strategicznym Grupy Klepsydra jest konsolidacja rynku. Firma przewiduje, że w okresie najbliższych pięciu lat zbuduje silną grupę kapitałową, posiadającą około 20 podmiotów, posiadającą do 10 proc. udziału w tym bardzo rozdrobnionym rynku.