PGNiG Termika skierowało do konsorcjum, w skład którego wchodzą: Polimex Mostostal (z udziałem wynoszącym ok. 27 proc.), Mitsubishi Power Europe GmbH (lider), Mitsubishi Power Ltd. i Mitsubishi Power Europe Ltd., notę obciążeniową, wzywającą do zapłaty 244,4 mln zł z tytułu kar umownych, wynikających z postanowień kontraktu na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.

Reklama

Jako termin zapłaty wskazano w nocie 21 grudnia 2023 r. W ocenie Polimexu wyłączną przyczyną naliczenia ww. kar umownych jest awaria turbiny parowej, który to podzespół wchodzi w skład zakresu, za który w ramach realizacji kontraktu odpowiadają pozostali członkowie konsorcjum, z wyłączeniem spółki. Niezależnie od powyższego Polimex zamierza wspierać konsorcjantów w zakresie wyjaśnienia zasadności noty.

To nie pierwsze takie nieporozumienia. Polimex, w którego akcjonariacie jest także PGE, chce dostać o 344 mln zł więcej za budowę elektrociepłowni dla Kogeneracji (należącej do PGE) w podwrocławskich Siechnicach, również należącej do PGE. Sprawa jest w Prokuratorii Generalnej oraz w sądzie.

Polimex jest kontrolowany przez państwowe podmioty: PGE, Eneę i grupę Orlenu, które razem mają 64 proc.