Inwestorzy z entuzjazmem zareagowali na odwieszenie notowań największego giełdowego ASI, czyli grupy MCI. W środę przed godz. 10 akcje zyskują 16 proc. To dziś największy wzrost na warszawskiej giełdzie. Kurs odrobił już z nawiązką spadek do którego doszło pod koniec września, kiedy GPW ogłosiła że zawiesi notowania giełdowych ASI. W sumie jest ich 9. Dziś wznowiono handel akcjami dwóch firm – oprócz wspomnianego już MCI ruszyły też notowania JR Holdingu. Ta spółka jest notowana na NewConnect. W jej przypadku również dziś dominuje popyt. Przed godz. 10 akcje zyskują ponad 5 proc.

Zawieszenie notowań giełdowych ASI jest pokłosiem bałaganu legislacyjnego i problemów z interpretacją znowelizowanych przepisów. W efekcie notowania dziewięciu giełdowych firm (MCI, Imperio, Unfold.VC, ABS Investment, Apollo Capital, Carpathia Capital, Centurion Finance, JR Holding oraz Spark VC) pod koniec września zostały zawieszone. Odwieszenie notowań MCI i JR Holdingu to zasługa działań podjętych przez te spółki i ich dominujących akcjonariuszy w porozumieniu z GPW.

12 października dominujący akcjonariusz JR Holdingu, January Ciszewski wniósł 53,39 proc. akcji do Onvestor ASI, która zgodnie z nowymi przepisami została zakwalifikowana jako klient profesjonalny, co otworzyło drogę do powrotu do notowań. 21 listopada JR Holding oraz Onvestor ASI podpisały z GPW porozumienie w sprawie wznowienia obrotu akcjami. Z kolei w MCI

podpisano porozumienie zakładające blokadę co najmniej 50 proc. akcji do dnia wejścia w życie nowelizacji problematycznych przepisów, związanych z ustawą o funduszach inwestycyjnych.

Informacja o zawieszeniu notowań ASI była zaskoczeniem, bo z wcześniejszych informacji płynących z KNF i MF wynikało, że nowe przepisy nie dotyczą giełdowych podmiotów. MF zapowiedziało nowelizację, ale nie wiadomo kiedy wejdzie w życie.