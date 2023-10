Kęty będą rosnąć przez przejęcia w Europie

- Pan Roman Przybylski będzie uczestniczył w stworzeniu nowej strategii, na początek interesuje nas Europa, bo to region bliski nam kulturowo. Chcemy, żeby w perspektywie sześciu lat osiągnąć widoczne, znaczące udziały na kilku rynkach – powiedział Mańko. - Wydanie każdych środków akcjonariusz to ogromna odpowiedzialność, a przy akwizycjach trzeba się spiąć dwa razy bardziej. Pomyłek inwestycyjnych polskich firm za granicą nie zliczymy, dlatego bardzo odpowiedzialnie i w sposób przemyślany musimy podejść do ekspansji. To nie może być proces rozwlekły, asymilacja przejmowanych firm musi być szybka, musimy mieć zespół, który w razie problemów może przejąć zarządzanie kupioną firmą i dostosować ją do grupy. Roman Przybylski ma takie doświadczenie – podkreślił na wstępie, przed prezentacją wyników za III kwartał przez szefów poszczególnych linii biznesowych.

- Prezes Mańko otworzył puszkę Pandory tematem akwizycji – zażartował szef relacji inwestorskich Michał Malina przechodząc do sesji pytań. Jakie segmenty, jaka skala, jakie finansowanie – takie kwestie zalały skrzynkę w czasie omawiania wyników za III kwartał.

- Wszystko powinno być w strategii, którą pokażemy za rok i na tym mógłbym zakończyć – powiedział Mańko. Powtórzył, że Roman Przybylski zaczyna pracę z nowym rokiem, więc na szczegóły jest za wcześnie. - Mówiłem o Europie i chęci uzyskania sensownych udziałów w rynkach, pytanie też co będzie do kupienia. Osobiście wolę inwestycje rzędu 50-100 mln euro, stosunkowo niewielkie firmy, które można szybko dostosować do naszej grupy, ale nie wykluczam, że może pojawi się podmiot duży, na tyle dobrze zorganizowany, że nie będzie wymagać wielkiego zaangażowania przy adaptowaniu do naszych struktur. Co do finansowania, mamy dużą zdolność kredytową - dodał.

Wyceniana na 6,4 mld zł grupa w tym roku planuje wypracować 5,2 mld zł przychodów oraz 870 mln zł EBITDA i 565 mln zł zysku netto.