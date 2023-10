W III kwartale 2023 r. Grupa Kęty zanotowała 181 mln zł zysku netto w porównaniu z 170,5 mln zł zysku w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o 2 proc. osiągając poziom 257,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły nieco ponad 1,31 mld zł i były o 13 proc. niższe niż przed rokiem.

Pod koniec września br. spółka prognozowała, że w III kwartale br. osiągnęła wstępnie ok. 161 mln zł zysku netto i 245 mln zł EBITDA przy przychodach w wysokości 1,33 mld zł.

Zarząd Grupy Kęty wyjaśnia, że pomimo braku spodziewanego ożywienia w II połowie br., poziom zamówień pozyskanych przez segmenty grupy w III kwartale br. pozwolił utrzymać wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych (80-85 proc.), co przełożyło się na wysoką rentowność i wyniki finansowe.

- W III kwartale br. poszczególne segmenty notowały zróżnicowany poziom popytu na swoje produkty. W Segmencie Opakowań Giętkich zanotowano ok. 5 proc. r./r. spadek wolumenu (zwłaszcza w zakresie folii BOPP), podczas gdy w Segmencie Wyrobów Wyciskanych sprzedaż wolumenowa wzrosła o ok 15 proc. r./r. a w Segmencie Systemów Aluminiowych o ok. 10 proc. r./r. W ujęciu wartościowym ze względu na taniejące surowce, jedynie Segment Systemów Aluminiowych odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży (8 proc. r./r.), w Segmencie Wyrobów Wyciskanych odnotowano 18 proc. spadek r./r. a w Segmencie Opakowań Giętkich 27 proc. spadek r./r. Zarząd ocenia, iż udało się pozyskać zadowalającą wielkość zamówień pomimo słabej koniunktury na rynkach zagranicznych na co wskazują oficjalne dane np. z rynku niemieckiego - czytamy w komentarzu zarządu do opublikowanych wyników.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r. grupa wypracowała 467,8 mln zł zysku netto, a EBITDA wyniosła 698 mln zł przy przychodach przekraczających 4 mld zł.