Do inwestorów docierają informacje o ważnych decyzjach geopolitycznych. Ukraina zaakceptowała warunki wstrzymania ognia na 30 dni. USA wznowiły pomoc. Świat czeka teraz na decyzję Rosji? Czy to poważny krok w stronę pokoju? Jednocześnie widzimy chaotyczną politykę prezydenta Trumpa odnośnie do ceł. Inwestorzy obawiają się recesji w Stanach Zjednoczonych. Jak w takim otoczeniu mogą zachowywać się rynki akcji, walut i obligacji? Zapraszamy na rozmowę z Michałem Krajczewskim, który przenalizuje wykresy techniczne m.in. S&P5 500, WIG20, kursu EUR/USD.

