- Wciąż jesteśmy zdeterminowani, by zapewnić bezpieczeństwo na rynkach, ale możemy jednocześnie usprawniać procesy - zapewniał natomiast Klaus Löber, przewodniczący Komitetu Nadzoru CCP w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Czy europejskie akcje są atrakcyjne?

- Kupuj Europę, zanim będzie za późno - przekonywał natomiast Stephane Boujnah, prezes grupy giełdowej Euronext. Stwierdził, że europejskie akcje są bardzo nisko wyceniane względem amerykańskich i że nie usprawiedliwia tego to, że USA mają obecnie lepsze perspektywy rozwoju niż strefa euro. - Wirus inflacji został już wpuszczony do organizmu gospodarczego Ameryki - przekonywał szef Euronextu.

Boujnah stwierdził też jednak, że Unia Europejska potrzebuje szybkich i głębokich zmian regulacyjnych, by nie stać się "wielkim muzeum rynków kapitałowych". - Nie potrzebujemy kolejnych paneli mówiących nam, co mamy robić. Potrzebujemy szybkości i prostoty - przekonywał prezes Euronextu. Zwrócił on uwagę m.in. na to, że unijne regulacje ostrożnościowe obowiązujące banki oraz ubezpieczycieli mocno ograniczają im angażowanie się na rynkach kapitałowych. - Te regulacje są kapsułą czasu z kryzysu z lat 2008-2012. Wtedy mocno się obawiano tego, że jest zbyt dużo ryzyka w portfelach. Teraz wszyscy mówią, że tego ryzyka jest za mało - przekonywał Boujnah.

Prezes Euronextu stwierdził też, że jego grupa giełdowa jest przykładem na to, że można jednocześnie dokonywać konsolidacji na europejskim rynku kapitałowym i zarazem służyć rynkom lokalnym.

- Mówimy tutaj o ochronie i rozwoju rynku europejskiego, ale inwestorzy detaliczni mają odpowiednio dużą wiedzę, by wyjść poza ten rynek i kupować trumpcoiny czy akcje amerykańskie jeśli tego chcą - wskazywał natomiast Roland Chai, dyrektor ds. europejskich usług rynkowych w grupie Nasdaq.