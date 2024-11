Rynek hipotek się unormował

W III kwartale tego roku banki zawarły 45,9 tys. nowych umów hipotecznych na łączną kwotę 19,3 mld zł. To mniej więcej tyle, ile w II kwartale, ale o 12 proc. więcej niż rok wcześniej w ujęciu liczby kredytów i o 20 proc. w ujęciu ich wartości – wynika z przedstawionego w poniedziałek raportu AMRON-SARFiN.

Co to mówi o sytuacji na rynku, w kontekście wciąż utrzymujących się stóp procentowych na dosyć wysokim poziomie 5,75 proc.? A także w kontekście braku rozstrzygnięć co do kształtu i terminów uruchromienia nowego rządowego programu kredytów z dopłatami z budżetu państwa? Zdaniem Jacka Furgi, prezesa AMRON, najwyraźniej sytuacja w pewnym sensie wraca do normy.