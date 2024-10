"Cena emisyjna 1 obligacji została ustalona w ten sposób, że będzie ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na obligacje przez inwestora i będzie wynosić: (i) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 28 do 31 października 2024 r. (włącznie) - 99,7 zł, (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 1 do 04 listopada 2024 r. (włącznie) - 99,8 zł, (iii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 5 do 6 listopada 2024 r. (włącznie) - 99,9 zł, a (iv) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 7 do 8 listopada 2024 r. (włącznie) - 100 zł" czytamy w komunikacie.Obligacje będą emitowane w ramach oferty publicznej. Spółka będzie ubiegać się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano także.Grupa kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.