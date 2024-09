Poniedziałek w ujęciu globalnym zaczynamy od osłabienia dolara na globalnym rynku. Nie jest to zaskoczenie biorąc pod uwagę zbliżającą się decyzję FED w środę i podzielony rynek, co do skali ruchu (25 czy 50 punktów baz.) - rynek daje 41 proc. scenariuszowi głębszej obniżki. Ogromne są też oczekiwania, co do skali obniżek w kolejnych miesiącach.