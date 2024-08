Rynek hipotek na rozdrożu. Czeka go boom czy stagnacja?

Krajobraz rynku kredytów hipotecznych w drugim kwartale tego roku wyglądał dosyć żałośnie. Banki udzieliły Polakom 45,43 tys. nowych hipotek, czyli o prawie 30 proc. mniej niż w pierwszym kwartale – wynika z przedstawionego we wtorek raportu AMRON-SARFiN. Mocno spadła też ich wartość – o prawie 29 proc., do 19,1 mld zł (choć rok do roku widać pokaźne zwyżki). To oczywiście pokłosie zakończenia najhojniejszego rządowego programu wsparcia potrzeb mieszkaniowych, czyli „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”.

Reklama

Ile kredytów sprzedają banki?

W poszczególnych bankach, zwłaszcza tych najbardziej zaangażowanych w „Bk2”, sytuacja jest jeszcze gorsza. Jak pokazuje nasza analiza, lider rynku, PKO BP, największy kredytodawca w Polsce, zanotował spadek kwartał do kwartału aż o 40 proc., a jego udziały w nowej sprzedaży skurczyły się do ok. 25 proc. ze średnio 30 proc. w okresach wcześniejszych. Teraz prezes PKO BP Szymon Midera zapowiada, że bank będzie się bił o powrót do wcześniejszej pozycji, jeśli chodzi udziały w rynku.

Również Pekao i Alior, czyli podmioty, które jako pierwsze przystąpiły do programu „Bk2”, muszą mierzyć się z głębokim spadkiem swojej oferty kredytowej – odpowiednio o 44 proc. i 58 proc. kwartał do kwartału. Za to takie banki, jak ING BSK czy Millennium, zdają się zyskiwać na całym zamieszaniu. Klienci pożyczyli tu w II kwartale więcej niż w I kwartale, a ich udziały w nowej sprzedaży znacząco wzrosły.

Co z kredytem „Na start”?

Eksperci zaznaczają, że oprócz końca programu „Bk2” na zastój na rynku wpływ miał też brak jednoznacznych decyzji w sprawie nowych programów dopłat do kredytów hipotecznych. Resort rozwoju przedstawił co prawda swój projekt „Kredyt na start” (z ofertą kredytu 0 proc. dla wybranych gospodarstw domowych), jednak termin jego wejścia w życie jest wciąż przesuwany. Najaktualniejszy to początek 2025 r., ale i to nie jest pewne, skoro część rządowej koalicji nie chce się zgodzić na program, który będzie wspierał jedynie popyt na kredyt, a nie będzie wspierał podaży mieszkań. Szczegóły koalicyjnych uzgodnień poznać mamy w środę.