Polska i Komisja Europejska inaczej definiują dług publiczny

Używanie krajowej definicji długu jest od lat krytykowane. Prowadzi do niedoszacowania zobowiązań budżetu i spadku transparentności finansów publicznych. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że zaciąganie części długu (via fundusze) jest poza kontrolą Sejmu.

I tu na scenę wkracza prezydent. Podpisanie przez niego budżetu uznano za sukces zdrowego rozsądku. Mało kto jednak zauważył, że głowa państwa, kierując potem ustawę do TK, zleciła m.in. zbadanie, czy jest zgodne z konstytucją:

¶ dopuszczenie do zaciągania przez budżet zobowiązań, które mogą doprowadzić do przekroczenia limitu dług/PKB=60 proc. wg metodologii unijnej,

¶ czy nie narusza ustawy zasadniczej pomijanie części zadłużenia w krajowej definicji długu.

W uproszczeniu prezydent pyta, czy bazowanie na krajowej, „elastycznej”, definicji długu jest zgodne z Konstytucją i czy nie jest czasem próbą niekonstytucyjnego obejścia progu dług/PKB=60 proc..

W zasadzie wszystkie strony politycznego sporu powinny wniosek pochwalić. Opozycja, gdyż pomysł wyszedł z jej środowiska, a koalicja z powodów, które wielokrotnie podnosiła w latach 2016–23 („buduje się równoległy budżet, ukrywa się dług poza jego ramami, omija limit 60 proc.”). Prezydent używa dziś argumentów obecnej koalicji, gdy ta była opozycją.