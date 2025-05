Jedno pismo – dziesiątki pytań

No i tu wchodzimy w kolejne wątpliwości. Bo nawet mając rozstrzygnięty najbardziej kontrowersyjny problem numerów PESEL, pojawia się mnóstwo bardziej szczegółowych pytań. Jak rozumieć „datę powstania obowiązku” zamieszczenia danej osoby na liście? Np. w przypadku dziecka członka rady nadzorczej – datę urodzin dziecka czy datę powołania danej osoby w skład rady? A jeśli miało to miejsce przed rozpoczęciem obowiązywania MAR (a zatem przed „powstaniem obowiązku”), czy datą tą powinno być rozpoczęcie obowiązywania MAR?

Oczywiście można wzruszyć ramionami, że to jest dzielenie włosa na czworo, ale skoro czytamy w piśmie nadzorcy, że „kto nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 68, lub wykonuje go nienależycie, podlega grzywnie do 500 000 zł, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”, to spółki wszelkie wątpliwości potraktowały bardzo poważnie. Należy założyć, że ktoś, kto formułował tę tabelę, potrzebuje do czegoś ważnego zawarte tam informacje, a zatem wpisanie niewłaściwej daty może utrudnić jakieś działania nadzorcze i może prowadzić do wniosku, że obowiązek został wykonany „nienależycie” ze wszystkimi przywołanymi przez nadzorcę konsekwencjami. Z drugiej strony w tabelce brakuje miejsca na tak podstawową – wydawałoby się – informację, jak przyczyna uznania danej osoby za blisko związaną.

Brakuje też jasnego zdefiniowania, kto będzie odpowiedzialny za ewentualne „nienależyte” wykonanie obowiązku? Prezes spółki? Osoba pełniąca obowiązki zarządcze? Osoba, która złoży podpis na załączonym dokumencie? Od czego będzie zależeć podział odpowiedzialności, jeśli to będą różne osoby?

I na koniec jeszcze taki drobiazg – techniczny aspekt przekazania informacji. Nadzorca życzy sobie odpowiedzi za pośrednictwem dobrze znanego emitentom systemu ESPI, ale wykorzystywanego przez nich do publikacji informacji dostępnych dla wszystkich. Tym razem jednak chodzi o dane, które powinny zostać zachowane w poufności, w związku z czym spółki muszą skorzystać z nieznanej im funkcjonalności przewidzianej głównie dla domów maklerskich. Oby nikt się nie pomylił i nie opublikował tych danych!

Mam nadzieję, że 29 maja podczas webinarium będziemy w stanie rozstrzygnąć wszystkie powstałe powyżej wątpliwości. Zarówno w kontekście zakresu przekazywanych informacji, jak i samej procedury technicznej, bo wyciek numerów PESEL byłby dość dramatyczną puentą tego zamieszania.