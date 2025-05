Deficyt górą

Oczekiwałbym raczej kolejnych prezentów dla elektoratu – obawy przed utratą władzy mogą skłonić do dalszego wzrostu wydatków, zgodnie z logiką, „jeśli wygramy, to będziemy się zastanawiać, co z tym zrobić, jeśli przegramy, to nie będzie to już nasz problem”. Niewykluczony przejściowy spadek stóp procentowych może to nawet ułatwić.

W ten sposób zbliżymy się do Shangri-La, czyli poziomu konsumpcji porównywalnego z krajami Europy Zachodniej (przy niższym poziomie usług państwowych), lecz z długiem znacznie wyższym i droższym niż ten, który one obecnie posiadają. Jego obsługa i spłata spadną na kolejne – mniej liczne – pokolenie.