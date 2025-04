Omnibus – zamrażanie czasu

Czyli zmiany względem stanu obecnego byłyby takie, że obowiązek ten zostałby rozszerzony również na duże spółki niegiełdowe (co jest w pełni zgodne z intencją CSRD, bo przecież szkody społeczne czy środowiskowe są tak samo istotne, niezależnie od faktu notowania). Ale obecnie raportujące spółki, które mają powyżej 500, a poniżej 1000 pracowników (znów – w pewnym uproszczeniu), byłyby z raportowania zwolnione, co z kolei jest sprzeczne z ideą dostępności danych na potrzeby instytucji finansowych, a zwłaszcza ze zdrowym rozsądkiem (spółki te od 2017 roku raportowały dane ESG zgodnie z dyrektywą NFRD, teraz przez trzy lata będą raportować zgodnie z ESRS-ami, a potem byłyby zwolnione z raportowania).

Brak logiki w propozycji zmian zakresu podmiotowego dyrektywy skutkować będzie dużymi kontrowersjami, w związku z czym bardzo trudno przewidzieć, jaki będzie ostateczny rezultat. Ja osobiście jestem przekonany, że zaproponowane rozwiązania zostaną zmiażdżone na gruncie logicznym i merytorycznym. Jeśli zatem ktoś by chciał, aby się one ostały, powinien wesprzeć Komisję Europejską swoimi argumentami, bo same się nie obronią przed krytyką i racjonalnymi propozycjami zmian.

Drugi obszar to modyfikacje w standardach raportowania, które obejmować będą odejście od standardów sektorowych (co jest przyjęte dość entuzjastycznie, choć mam tu mieszane odczucia), rezygnację z wdrożenia standardu LSME (to jednoznacznie popieram, bo standard ten był niewłaściwie skonstruowany i był zbyt wymagający, o czym wielokrotnie pisałem) i zmiany w samych ESRS-ach mające na celu ograniczenie liczby punktów danych i uproszczenie sposobu raportowania.

Ten ostatni proces właśnie się rozpoczął – obecnie EFRAG prowadzi konsultacje w tym zakresie, więc zachęcam do zgłoszenia uwag do 6 maja (a jeśli za pośrednictwem SEG, to nawet wcześniej). Jak widać, tempo prac nad naprawianiem ESRS-ów jest jeszcze szybsze niż prac nad ESRS-ami, które teraz wymagają naprawy, mam w związku z tym poważne obawy, co do jakości efektów.

Jeśli nie podejmiemy wysiłku udziału w procesie nowych regulacji, to za dwa lata znowu będziemy narzekać, że jacyś mityczni „oni” stworzyli nieżyciowe przepisy. Skoro jesteśmy w Unii już 21 lat, to może pora osiągnąć dorosłość i zacząć brać na siebie pewien wysiłek i odpowiedzialność? Nagrodą będzie poczucie sprawczości (w obszarach, w których nasze uwagi zostały uwzględnione) lub poznanie uzasadnienia (tam, gdzie nasze postulaty nie znajdą zrozumienia). A do tego dojdzie bonus w postaci dogłębnego zrozumienia nowych regulacji. Według mnie warto!