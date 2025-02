W cieniu Waszyngtonu

Fundacja rodzinna z założenia służy do długoterminowego gromadzenia i pomnażania majątku, tak aby w przyszłości beneficjenci – najczęściej dzieci lub wnuki – mogli z tych aktywów korzystać. Mając na uwadze powyższe, obligacje skarbowe (będące co do zasady instrumentami o niskim poziomie ryzyka) mogą, a w dużej części przypadków wręcz powinny stanowić fundament do budowania długoterminowych strategii inwestycyjnych fundacji.