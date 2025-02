Wzrost w niepewnych czasach

Rok 2024 okazał się pozytywny dla sektora faktoringu w Polsce. Z danych opublikowanych przez Polski Związek Faktorów (PZF) wynika, że obroty wzrosły o 4,7 proc., osiągając 471 mld zł. To dowód, że mimo trudnej sytuacji makroekonomicznej faktoring pozostaje jednym z naturalnych narzędzi finansowania dla przedsiębiorców, a Polski rynek należy zaliczyć do rozwiniętych i stabilnych. Wynik ten należy uznać za sukces, szczególnie jeśli porównamy go z obrotami osiągniętymi w 2023 r., kiedy pierwszy raz od lat zanotowano, wprawdzie nieduży, ale jednak, spadek.

Warto przyjrzeć się opublikowanym danym odrobinę głębiej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba faktur przekazanych do sfinansowania przez członków PZF wzrosła o 7,3 proc., do 28,7 miliona. Równocześnie, sektor udzielił wsparcia 27 tysiącom firm – o 3 proc. więcej niż w 2023 r. To pokazuje, że faktoring staje się bardziej powszechnym rozwiązaniem i potwierdza zaobserwowaną tendencję, jaką jest oferowanie obecnie tej usługi nie tylko dużym podmiotom, ale także małym i średnim przedsiębiorcom. To nowy trend w polskiej branży faktoringowej, który oznacza nie tylko poszerzenie grupy klientów, ale także transformację oferty i chociażby kanałów sprzedaży w kierunku bardziej masowym.

Faktoring wciąż mało międzynarodowy

Niestety, wciąż mało popularny w Polsce pozostaje faktoring międzynarodowy, w przypadku którego obroty – mimo dobrych wyników całej branży faktoringowej – spadły o 2 proc. Tym samym udział w rynku faktoringu międzynarodowego wciąż pozostaje na dużo niższych poziomach niż u wielu naszych partnerów handlowych z terenu Unii Europejskiej. Jest to szczególnie ciekawe, patrząc na to, jak duże znaczenie ma eksport dla polskiej gospodarki.

Pamiętać przy tym należy, że ta usługa pomaga poprawić płynność finansową, umożliwiając otrzymanie nawet 95 proc. zapłaty już w dniu wystawienia faktury. Jest to mocny argument w transakcjach międzynarodowych, gdzie dominują długie terminy płatności. Nie bez znaczenia jest także zmniejszenie ryzyka kursowego i tego związanego opóźnianiem płatności. Dzięki faktoringowi pełnemu firmy mogą dodatkowo zabezpieczyć się przed brakiem zapłaty. Oczywiście większość polskiego eksportu trafia do krajów Unii, które są uznawane za stosunkowo bezpieczne, jednak polscy eksporterzy nadal narażeni są na ryzyko kursowe. Tego unikają ich partnerzy z strefy euro, którzy częściej korzystają z faktoringu. Tym ciekawsze wydaje się to, że faktoring międzynarodowy wciąż nie zdobył popularności nad Wisłą, szczególnie w tak niepewnych czasach.

Jawny wzrost faktoringu tajnego

Kolejną ciekawą obserwacją jest wzrost obrotów w przypadku faktoringu tajnego i to aż o 92 proc. Jest to szczególnie interesujące, zważywszy na fakt, że nie było to do tej pory szczególnie popularne rozwiązanie na polskim rynku, w przeciwieństwie do na przykład brytyjskiego. W związku z tym otwartym pytaniem pozostaje kwestia, czy jest to nowy trend, czy może przypadek jednostkowy. Faktoring tajny jest ciekawym rozwiązaniem oferującym wszystkie korzyści faktoringu, ale niewymagającym zgody i wiedzy kontrahentów. Można go więc porównać z kredytem obrotowym.