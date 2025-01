Szarada legislacyjna

I na koniec tej szarady legislacyjnej warto wspomnieć o projekcie dyrektywy Omnibus, która ma uporządkować i skoordynować wymogi wynikające z różnych regulacji dotyczących raportowania czynników zrównoważonego rozwoju. Skóra mi cierpnie na myśl, co tam znajdziemy, bo prace nad projektem trwać będą zaledwie dwa miesiące, jest to więc tempo iście sprinterskie. Jako SEG przedstawiliśmy propozycje zmian, aby maksymalizować szanse na zawarcie w tej dyrektywie jak największej liczby sensownych pomysłów, ale koncepcja poprawiania błędów wynikających ze zbyt szybkiego tempa legislacji za pomocą aktu przygotowywanego w jeszcze szybszym tempie budzi moje największe obawy.

Trudno dwa dni dyskutować na bardzo poważne tematy bez odrobiny zabawy. Dlatego jak co roku zgodnie ze starą świecką tradycją kongresów prawników SEG przeprowadzimy symulację walnego zgromadzenia Zwykłej Spółki SA. Uczestniczyć będzie w nim ok. 250 „akcjonariuszy” doskonale znających tematykę zawiłości korporacyjnych spółek giełdowych, więc emocji i inspiracji intelektualnej do uszczelniania procedur organizacji walnych nie zabraknie. Choć planuję tylko jeden merytoryczny punkt porządku obrad, to aktywność uczestników najprawdopodobniej nie pozwoli na jego realizację z uwagi na potencjalnie bardzo szeroki zakres dyskusji na tematy proceduralne.

Funkcjonowanie służb prawnych w spółkach giełdowych jest zajęciem z pogranicza sportów ekstremalnych. Mamy tu adrenalinę wynikającą z nieprawdopodobnych zwrotów akcji kreowanych przez regulatora (jakość i tempo legislacji), nadzorcę (sposób rozumienia regulacji) czy uczestników rynku (czytanie regulacji bardzo odmiennie od tego, jak były pisane). I nie trzeba w tym celu wspinać się po wysokich górach, czy pływać po burzliwych morzach – wystarczy przyjechać do Jachranki.