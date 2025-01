Piekiełko przewidywalności

To wszystko jest tak do znużenia... przewidywalne.

„Nieprzewidywalność”, kiedy mowa o politykach, to słowo inwektywa, a co najmniej degradujący epitet. Od lat figurą publiczną najczęściej nim stygmatyzowaną jest oczywiście Donald Trump. Ale pomyślmy, zamiast używać epitetów. Jeśli jakiś stan rzeczy jest nieefektywny, wadliwy, dysfunkcjonalny, i teoretycznie moglibyśmy coś tu i ówdzie przewrócić do góry nogami dla jego poprawy, lecz nie robimy tego w imię przewidywalności – a jeszcze bardziej górnolotnie, dla ochrony stabilności systemu – to na końcu wyłania się parodia. Może to być parodia wolnej gospodarki, rynku, demokracji, wolności słowa, zarządzania w biznesie i tak dalej. Zdarza się, że potem do władzy dochodzi ktoś, kogo wybierają zmęczeni tą parodią ludzie, bo ten ktoś daje obietnicę kontestacji i nieprzewidywalności.

Jeśli prawo jest złe, to powinno być zmienione tu i teraz. Zamiast tego pieścimy „przewidywalność”. Tak samo z innymi czynnikami nudy apatycznej, takimi jak kult nieustannej dyskusji, konsultowania, uzgadniania, budowania konsensusu, unikania konfliktu i kontrowersji. Na końcu – jeśli w ogóle dochodzi do jakiegoś „końca”, bo i z tym jest problem – powstaje rozwiązanie potworek, które coś tam niby pcha do przodu, ale zarazem zjada swój własny ogon.

To wszystko, co z prawdziwym przywództwem i z rozwojem ma niewiele wspólnego.

Przewidywalność prawdopodobnie jest bardzo dobrą cechą konstrukcyjną Nieba (ewentualnie też Piekła, choć lepiej, żeby nie istniało). Tutaj, na Ziemi, niech żyje Nieprzewidywalność. Zwłaszcza w czasie wielkiej transformacji będzie to nadzwyczaj przydatne.