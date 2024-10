Partnerstwa to coś więcej niż logo

Partnerstwa odgrywają kluczową rolę w realizacji celów zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable development goals), ponieważ umożliwiają połączenie zasobów, wiedzy i doświadczeń różnych podmiotów. Siedemnasty cel, koncentrujący się na budowaniu partnerstw, szczególnie podkreśla znaczenie współdziałania. To ważny kierunek dla biznesu, by poprzez zintegrowane inicjatywy łączące różnorodne perspektywy przyczynić się do osiągnięcia trwałych i pozytywnych zmian na globalną skalę.

Biznes jako lider partnerstw

Zgodnie z wynikami globalnego badania zaufania – Edelman Trust Barometer – społeczności całego świata największą nadzieję pokładają w biznesie, oczekując, by przewodził zmianom. Skuteczna realizacja Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju jest uzależniona od partnerstw opartych na wspólnych wartościach, które stawiają człowieka i planetę w centrum działań. Proces ten wymaga zaangażowania, otwartości oraz umiejętności prowadzenia dialogu między różnorodnymi grupami interesariuszy. Doświadczenia z realizacji takich partnerstw pokazują, że ich skuteczność wynika nie tylko z formalnych porozumień, ale z rzeczywistej potrzeby połączenia sił.

Partnerstwo to coś więcej niż wymiana logotypów – to wspólne działania, które prowadzą do konkretnych rezultatów. Nawet największe korporacje, mimo swojego globalnego zasięgu, rzadko są w stanie samodzielnie osiągnąć ambitne cele zrównoważonego rozwoju. Wymagają one zaangażowania wielu różnych podmiotów, aby ich działania miały realny i trwały wpływ na środowisko oraz społeczeństwo.

Rodzaje partnerstw

Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju przyjmują różne formy, z których każda odgrywa istotną rolę w realizacji globalnych celów. Partnerstwa publiczno-prywatne łączą zasoby i wiedzę sektora publicznego z efektywnością i innowacyjnością sektora prywatnego, co pozwala na realizację projektów o dużym zasięgu. Partnerstwa międzysektorowe angażują różne branże i organizacje, umożliwiając tworzenie kompleksowych rozwiązań poprzez współpracę, np. firm, organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich. Międzynarodowe partnerstwa skupiają się na współpracy państw, firm czy też instytucji ponad granicami, co jest kluczowe dla rozwiązywania globalnych wyzwań, takich jak pandemia czy zmiany klimatyczne. Lokalne partnerstwa natomiast koncentrują się na społecznościach w regionach, umożliwiając realizację działań dostosowanych do specyficznych potrzeb i kontekstu danego obszaru. Każdy z tych typów partnerstw wnosi unikalną wartość, wspierając zrównoważony rozwój na różnych poziomach.

Przykłady partnerstw

Przykładem firmy, która od wielu lat konsekwentnie buduje partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju, jest Carlsberg Polska. Firma koncentruje się na pięciu celach: celu 3. (dobre zdrowie i jakość życia), celu 7. (czysta i dostępna energia), celu 12. (odpowiedzialna konsumpcja i produkcja), celu 13. (działania w dziedzinie klimatu) i celu 17. (partnerstwa na rzecz realizacji celów). W tym kontekście firma jest przykładem realizacji szerokiego zakresu inicjatyw, które wymagają współpracy z różnorodnymi interesariuszami.