W poszukiwaniu narzędzia uniwersalnego

Natomiast deklaracja Trumpa nie była wcale nieoczekiwana. Znamy już skalę finansowego poparcia dla kandydata republikanów branży kryptowalut oraz Silicon Valley. Pieniądze na kampanię płyną z tych środowisk tak obficie, że gdyby je transportować w gotówce drogą wodną, trzeba by wynajmować nie jachty, lecz statki. Elon Musk nie jest bynajmniej jedynym zwolennikiem elekcji Trumpa z grona topliderów amerykańskiego biznesu. Trzeba jednak zauważyć, że branże technologiczna i finansowa popierają również kampanię Kamali Harris. Kto więc będzie rządził Ameryką? Nasz koalicjant, jak by powiedział premier Waldemar Pawlak, choć w razie triumfu Harris biznesowi krypto zapewne będzie trudniej. A zarazem jest jasne jak słońce, że o kierunku polityki amerykańskiej zadecydują nie idee, lecz pieniądze. Uprawianie polityki kosztuje coraz więcej.

Wśród amerykańskich stanów najbardziej progresywny jest Teksas. Austin jako siedlisko technologicznych start-upów i konkurencja dla Doliny Krzemowej. Megafabryka i globalna siedziba Tesli, a także wielu innych ogromnych korporacji w tym właśnie stanie. Projekt utworzenia nowej giełdy papierów wartościowych jako rękawica rzucona giełdom nowojorskim (pisałem o tym kilka miesięcy temu w „Parkiecie”). A teraz jeszcze okazuje się, że Teksas jest liderem w wydobyciu bitcoinów. Co zresztą zaczyna tam budzić kontrowersje z powodu zużycia energii, które ten rodzaj kopalnictwa powoduje. Tak jakby inne przemysły, produkujące gigailości niepotrzebnych, lecz kupowanych przez ludzi rzeczy, nie zużywały energii. Ciekawe, co na ten temat powiedzieliby moi Grecy z kawiarenki.

O Teksasie mówi się, że panuje w nim duch libertariański. To interesująca mieszanka: konserwatyzmu w odniesieniu do najpopularniejszych trendów społecznych i promowania wartości wolnościowych w gospodarce. Widać to także w komentarzach dotyczących nowej giełdy papierów wartościowych. Ma być ona ustawiona w kontrze do ideologii ESG. Zresztą w USA, nie tylko w Teksasie, sceptycyzm – nazywając to delikatnie – wobec przeciążonego regulacyjnie systemu ESG narasta.

A dlaczego miliony Polaków wrzucają swoje pieniądze w kryptowaluty? Wątpię, by w większości byli powodowani pokusą zakosztowania czegoś kontrkulturowego. Czyżby zatem efekt mody? Ale krypto są już zjawiskiem stosunkowo starym. Czy chodzi o iluzję szybkiego zarobku? Świadomość finansowa Polaków nie jest wcale tak beznadziejnie niska, jak się o tym często pisze. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, że na inwestowaniu można zarówno zarobić, jak i stracić. Czyżby więc działała wiara, że bitcoin to waluta przyszłości? I nawet jeśli nie teraz, to za 20 lat przyniesie krociowe zyski? Jednakże nie każdy ma przed sobą tak długą perspektywę życia, a ci, co ją mają, bywają niecierpliwi. Zatem nie zadowala mnie żadna z tych hipotez.

Może tu chodzi o coś innego.

Słucham Greków w kawiarni, lecz w ogóle nie rozumiem, co mówią. A chciałbym rozumieć.