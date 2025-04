PGE notuje mniejsze straty niż przed rokiem

Sektr Gospodarka Obiegu Zamkniętego osiągnął w 2024 roku zysk EBITDA w wysokości 69 mln zł w porównaniu do 57 mln zł w 2023 roku.

EBITDA powtarzalna Segmentu Energetyka Gazowa po raz pierwszy w wynikach rocznych osiągnęła pozytywny wynik na poziomie 146 mln złotych wobec -15 mln zł (strata) w 2023 roku. Jest to spowodowane marżą na wytwarzaniu energii elektrycznej, która nie występowała w okresie porównywalnym, a także rozpoczęciem udziału w Rynku Mocy.

Nakłady inwestycyjne w 2024 roku wyniosły 10 689 mln złotych, wobec 10 088 mln złotych w 2023 roku.

Wyniki operacyjne

Produkcja energii elektrycznej netto w 2024 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 56,16 TWh wobec 56,77 TWh w 2023 roku.

Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 30,83 TWh (wzrost rok do roku o 3 proc.), z węgla kamiennego 15,52 TWh (spadek rok do roku o 18 proc.), a z gazu ziemnego 6,17 TWh (więcej o 47 proc. względem analogicznego okresu w 2023 roku). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE w 2024 roku osiągnęła 2,77 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,87 TWh, o 28 proc. mniej niż w tym samym okresie w 2023 roku.

Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez Segmenty Energetyki Konwencjonalnej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej w 2024 roku (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) wyniosła 598,50 zł/MWh i była niższa o 123,62 zł/MWh w porównaniu do 2023 roku. Co ciekawe prognozy PGE zakładają średnioroczny wzrost cen w latach 2026-2027 na poziomie około 10,9 proc. w stosunku do 2025 r., wzrost cen w 2028 r. w stosunku do 2027 r. na poziomie 15,6 proc., a następnie średnioroczny wzrost w latach 2029-2040 na poziomie ok. 4 proc.