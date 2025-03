PGE z mniejszą stratą niż rok wcześniej

Ponadto wskazano, że w wyniku testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych na poziomie Grupy Kapitałowej PGE dokonano odpisów aktywów trwałych segmentu Energetyka Konwencjonalna w wysokości ok. 7,4 mld zł brutto, co obniży skonsolidowany wynik brutto Grupy Kapitałowej PGE o ok. 7,4 mld zł i po dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywa na podatek odroczony (zdarzenie o charakterze niegotówkowym) segmentu Energetyka Konwencjonalna w wysokości ok. 2,4 mld zł, co obniży skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej PGE o ok. 2,4 mld zł.

W efekcie PGE odnotowała stratę netto rzędu 3,16 mld zł,, a skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowany o odpisy rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i praw do użytkowania aktywów wyniósł około 3,11 mld zł.

Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 10,32 mld zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło około 11,05 mld zł, przy czym, szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 17,20 mld zł.

Kiedy strategia?

Zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Paweł Dzierżanowski przypomniał zaś w Sejmie, że PGE planuje ogłosić strategię w okolicach maja-czerwca br.Wskazał, że strategia będzie się koncentrować na inwestycjach związanych z bezpieczeństwem energetycznym - na mocach gazowych oraz na rozwoju morskich farm wiatrowych i magazynów energii. - Zaczynając od mocy gazowych, które mają stabilizować system krajowy system elektroenergetyczny - w zeszłym roku uruchomiliśmy elektrownię gazową w CCGT w Dolnej Odrze. W tej chwili jesteśmy w trakcie budowy elektrowni gazowej również CCGT o mocy 880 MW w Rybniku. Planowane oddanie jest na przyszły rok – powiedział dyrektor.

- Certyfikowaliśmy do rynku mocy na rok 2030, a być może jeżeli odbędzie się aukcja dogrywkowa - 2029 około cztery projekty łącznej mocy około 2,5 GW. Więc to są kolejne [moce], szukamy nowych lokalizacji, planujemy rozwój szczególnie tych mocy tak zwanych OCGT, czyli mocy szczytowych, które będą działać w systemie największego zapotrzebowania na energię w systemie – przypomniał Dzierżanowski.