Umowa na budowę największego magazynu energii w Europie podpisana

Bateryjny magazyn energii w Żarnowcu będzie zlokalizowany w województwie pomorskim, w pobliżu największej w Polsce Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec, należącej do PGE Energia Odnawialna, która będzie odpowiedzialna za nadzór nad realizacją tego projektu. Projekt otrzymał pierwszą w Polsce promesę koncesji na magazynowanie energii elektrycznej oraz posiada umowę przyłączeniową do krajowego systemu elektroenergetycznego. Wcześniej, w grudniu ub.r. uzyskał on 17-letni kontrakt w aukcji rynku mocy na rok 2029. W ramach finansowania projektu Grupa PGE będzie aplikować o środki z KPO.

Stabilizować OZE

Zgodnie z umową, pojemność nominalna magazynu wyniesie ok. 981 MWh, moc osiągalna w kierunku rozładowania 262,2 MW, a w kierunku ładowania 269,4 MW.

– W Żarnowcu powstanie pierwszy, wielkoskalowy, bateryjny magazyn energii w PGE o pojemności ok. 981 MWh – tym samym wchodzimy w nową erę magazynowania energii w naszej Grupie. Zapewni on lepsze bilansowanie energii w sieci elektroenergetycznej poprzez oddawanie mocy do systemu w okresach zwiększonego popytu i jednocześnie niewystarczającej produkcji OZE, a pobieranie jej w chwilach nadprodukcji ze źródeł odnawialnych, pozwalając tym samym na efektywniejsze ich wykorzystanie. W praktyce oznacza to, że już za dwa lata podczas wieczornego wzrostu zapotrzebowania na prąd w Polsce będziemy mogli oddać do sieci czystą energię nawet dla 250 tys. gospodarstw domowych – mówi Dariusz Marzec prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– Kiedy zaczynaliśmy produkcję baterii do samochodów elektrycznych w polskiej fabryce w Biskupicach Podgórnych od samego początku wierzyliśmy, że stanie się ona centrum produkcji akumulatorów na cały świat. Po tych 8 latach wiemy, że nasza inwestycja odegrała kluczową rolę i zaowocowała nie tylko wprowadzeniem do Polski najnowocześniejszej technologii, a także uczyniła Polskę europejskim liderem tej branży. Dzisiaj stawiamy kolejny krok w kierunku nowej strategii i nowych projektów – przygotowania infrastruktury dla polskich i europejskich systemów do magazynowania energii. W Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem znajduje się ponad 100 hektarowy, nowoczesny park technologiczny, w którym pracuje kilka tysięcy osób. Dołożymy wszelkich starań, aby nasza fabryka przyczyniła się zarówno do transformacji energetycznej Europy, jak również do tworzenia kolejnych miejsc pracy w Polsce i rozwoju lokalnych społeczności. – zapewnia Jangha Lee, prezes LG Energy Solution Wrocław.