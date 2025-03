Tauron podał wstępne wyniki za poprzedni rok. Zysk mniejszy niż rok wcześniej

Zgodnie z szacunkami, w minionym roku Grupa Tauron wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 35,4 mld zł i wynik EBITDA w wysokości 6,47 mld zł, przy marży EBITDA na poziomie 18,3 proc. Nakłady inwestycyjne wyniosły 5,1 mld zł, tj. o 17,5 proc. więcej niż w 2023 r., z czego 90 proc. poniesiono w segmentach: Dystrybucja i OZE.

Reklama

Rosnący kurs spółki

Osiągnięty w ubiegłym roku raportowany wynik EBITDA był na historycznie najwyższym poziomie i okazał się wyższy od konsensusu prognoz analityków – Ubiegły rok wieńczyliśmy prezentacją strategii na lata 2025-2035, stawiając Klienta w centrum naszych działań i elastycznie reagując na zmiany rynkowe, zbudowaliśmy silne fundamenty dla rozwoju Grupy Tauron. Efektem tego jest m. in. ponad 50 proc. wzrost kursu akcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz rosnące zainteresowanie inwestorów, co potwierdza zaufanie do naszych działań i obranej ścieżki rozwoju – mówi Grzegorz Lot, prezes Taurona.

Dystrybucja podstawą wyników

Na wynik EBITDA Grupy największy wpływ miał segment Dystrybucja odpowiadający za ponad 60 proc. łącznej EBITDA. – Dział ten odnotował największy nominalny wzrost wyniku EBITDA w stosunku do 2023 roku, co przede wszystkim jest pochodną wzrostu Wartości Regulacyjnej Aktywów i średnioważonego kosztu kapitału, a także zmiany modelu rozliczania energii na pokrycie różnicy bilansowej. Wdrożony w IV kwartale ub. r. nowy model rozliczeń energii wyeliminuje znaczące wahania wyników Grupy w poszczególnych okresach, w szczególności w segmencie Dystrybucja, będąc jednocześnie wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku – podkreśla Krzysztof Surma, wiceprezes ds. Finansów w Tauronie. Pozostałe kluczowe segmenty, tj. OZE, Sprzedaż i Wytwarzanie miały zbliżony, wynoszący ok. 10-proc. udział w EBITDA Grupy.

Kluczowy dla instytucji finansujących Grupę wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2024 r. kształtował się na bezpiecznym poziomie 1,7x (spadek o 0,4 w stosunku do stanu na 31 grudnia 2023 r.).