Ceny energii spadną. Jest deklaracja giganta

Cena mrożona dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh obowiązuje do końca września 2025 r. W ramach zmian legislacyjnych i obowiązującej ustawy o mrożeniu cen energii, spółki energetyczne będą zobowiązane złożyć wnioski taryfowe o zmianę obowiązujących taryf od połowy tego roku. Te wynoszą obecnie za samą energię elektryczną 623 zł za MWh. Takiej ceny jednak nie płacimy dzięki ustawie o mrożeniu cen energii. Różnice spółkom energetycznym pokrywa rząd z budżetu. Nowe taryfy mają pojawić się od lipca, a wnioski taryfowe do Urzędu Regulacji Energetyki mają zostać złożone wcześniej.

Nowa taryfa Tauron jednak później?

Jak wynika z wypowiedzi Piotra Gołębiowskiego, wiceprezesa Taurona, spółka, która ma ok. 5 mln klientów w Polsce, chciałaby, aby jednak nowe taryfy nie obowiązywały od drugiej połowy roku, a od IV kw.

- Na ten moment jest założenie, że będzie to (złożenie nowych wniosków taryfowych, które mają obowiązywać od czerwca – red.) w kwietniu. Natomiast pracujemy nad tym, żeby przesunąć tę możliwość składania wniosków taryfowych na lipiec. Stwierdziliśmy, że wprowadzenie nowej taryfy najbardziej efektywne będzie od października. Będzie to bowiem dawało nam odpowiednio więcej czasu, żeby optymalnie wyznaczyć koszty tej taryfy, aby ta cena była jak najniższa. Od razu uprzedzam – przewidujemy, że ta cena taryfowa będzie niższa niż obecnie obowiązująca taryfa, także ceny energii elektrycznej spadają – powiedział wiceprezes spółki na spotkaniu podsumowującymi rok pracy spółki.

Jak wyjaśnił wiceprezes, po szoku cenowym w 2022 r. w efekcie wybuchu wojny w Ukrainie, w tej chwili ceny znacząco spadają. – Przeanalizowaliśmy te ceny i obniżyliśmy je dla klientów małego i średniego biznesu, o ok. 42 proc. Także ta cena spada i będzie spadać. Ten poziom ceny maksymalnej niezbyt wystaje ponad obecny poziom cen rynkowych, stąd uważamy, że to przedłużanie mrożenia nie jest konieczne – mówił członek zarządu firmy. Innymi słowy oznacza to, że w ocenie Taurona mrożona cena energii jest obecnie coraz mniej konkurencyjna i atrakcyjna aniżeli ceny rynkowe (które spadają poniżej pułapu mrożonej ceny, a więc poniżej 500 zł za MWh). Średnie ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wynosiły w lutym niecałe 454 zł za MWh z dostawą na 2026 r.

Przedstawiciele rządu mówią jednak, że chcą wydłużyć mrożenie cen energii przez cały rok, a nie tylko do końca września. – W moim przekonaniu ceny energii powinny być zamrożone przez cały rok. Trochę nie rozumiem systemu mrożenia przez trzy kwartały. Ludzie powinni dostać przewidywalne rozwiązania i mrożenie cen energii przez cały rok wydaje się być odpowiednio przewidywalne – powiedziała w poniedziałek w TOK FM minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Wcześniej w mediach taką samą opinię wyraziła także minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Problemem może być zdanie ministra finansów, Andrzeja Domańskiego, który musiałby znaleźć dodatkowe pieniądze na rekompensaty dla spółek energetycznych za dalsze mrożenie cen prądu do końca roku.