Kolejne miliardowe odpisy PGE. Obniżą wynik spółki za poprzedni rok

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (Grupa PGE) w toku prac nad raportem za 2024 rok zidentyfikowała konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość aktywa na podatek odroczony w wysokości ok. 2,4 mld złotych, co obniży wyniki netto grupy PGE za 2024 rok o ok. 2,4 mld zł.