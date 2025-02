Węglowe odpisy będą kosztować Eneę blisko 3 mld zł

Enea podała, że oszacowała wartość godziwą rzeczowych aktywów trwałych w segmencie wydobycie. Wyniki tych szacunków nie nastrajają pozytywnie.

Suma odpisów

Zidentyfikowana została konieczność ujęcia dodatkowego odpisu aktualizującego wartości rzeczowych aktywów trwałych w wysokości ok. 999 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Enea za 2024 r. Wskazano również, że zidentyfikowana została konieczność zwiększenia rezerwy z tytułu umów rodzących obciążenia w segmencie obrotu o ok. 248 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2024 rok i o ok. 255 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Enea za 2024 rok. Zwiększenie rezerwy ma na celu odzwierciedlenie wpływu spodziewanych, przyszłych strat ponoszonych w związku z realizacją umów kompleksowych zawartych z prosumentami, których mikroinstalacje zostały przyłączone do sieci w terminie do 31 marca 2022 roku. Enea zidentyfikowała też konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku w wysokości ok. 738 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Enea za 2024 r.

Czytaj więcej Energetyka Nadal bez decyzji o wydzieleniu węgla ze spółek energetycznych Trwają prace dotyczące ewentualnego wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych. U zewnętrznego doradcy zamówiono analizy w tej sprawie – przekazała w czwartek posłom sejmowej podkomisji dyrektor departamentu spółek paliwowo-energetycznych w MAP Monika Gawlik.

Łącznie wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea za rok 2024 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 248 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 460 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego spółki o ok. 413 mln zł oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Enea za rok 2024 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 255 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 2.459 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 2.959 mln zł.

Spadek wartości aktywów węglowych

Odpis aktualizujący wartość aktywa na podatek odroczony jest następstwem niższych prognozowanych wyników finansowych z działalności wytwórczej opartej na węglu, co przekłada się na obniżenie prognozowanej podstawy opodatkowania i w efekcie niższym wykorzystaniem aktywa na podatek odroczony.