Polenergia i Equinor z kolejnymi umowami na realizacje morskich farm na Bałtyku

Spółki realizujące oba projekty zawarły umowy z polską firmą Enprom, konsorcjum Smulders Projects i Sif, które wyprodukuje znaczną część stalowych elementów w polskich zakładach oraz firmą Lemants. Kontrakty dotyczą m.in. instalacji kablilądowych, produkcji części przejściowych dla fundamentów turbin wiatrowych oraz budowy dwóch morskich stacji elektroenergetycznych.

– Wchodzimy w najważniejszy etap realizacji projektów Bałtyk 2 i 3. Po uzyskaniu kompletu 17 pozwoleń na budowę, idziemy za ciosem, podpisując szereg istotnych kontraktów z uznanymi na całym świecie dostawcami. Bardzo cieszy nas, że jest wśród nich firma z Polski, która przeprowadzi dla nas kluczowe prace związane z instalacją lądowych kabli elektroenergetycznych. Dzięki umowom, które podpisaliśmy, zbliżamy się do zamknięcia kontraktacji najważniejszych elementów obu projektów. A to oznacza, że będziemy gotowi do rozpoczęcia budowy morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i 3 – mówi Jerzy Zań, prezes Polenergii.

Linie kablowe

Firma z Polski, która wykona prace przy budowie projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3 to Enprom. Enprom to jedna z polskich firm budownictwa elektroenergetycznego działająca w kraju i za granicą, która wybuduje dla obu projektów linie kablowe na odcinku lądowym. Enprom będzie głównym wykonawcą czterech torów kablowych 220 kV o długości ok. 7 km, które połączą morskie kable z lądowymi podstacjami elektroenergetycznymi projektów, oraz dwóch torów 400 kV prowadzących następnie do położonej ponad 6 km dalej stacji PSE. Wszystkim odcinkom towarzyszyć będą także światłowody telekomunikacyjne.

Stacje na morzu i części fundamentów

Konsorcjum Smulders Projects i Sif wyprodukuje 100 części przejściowych łączących fundament (monopal) z wieżą turbiny wiatrowej. Prace obejmą konstrukcję wraz z wyposażeniem, po 50 elementów dla każdego z projektów. Smulders Projects posiada trzy zakłady w Polsce, które wyprodukują znaczą część elementów stalowych. Smulders Projects jest spółką zależną Smulders, międzynarodowej firmy, której zakłady znajdują się w Belgii, Holandii, Polsce i Wielkiej Brytanii. Spółka zajmuje się projektami inżynieryjnymi i produkcyjnymi, głównie na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej.

Sif oferuje rozwiązania w zakresie projektowania i produkcji fundamentów dla morskich farm wiatrowych. Firma wywodząca się z Holandii produkuje głównie monopale, części przejściowe i pale, za pomocą których fundamenty osłonowe turbin wiatrowych mogą byćzakotwiczone w dnie morskim.